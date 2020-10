Beckham postitas vahva isa-tütre pildi, aga fännide arust on see veider... kas aimad juba, milles jälle probleem?

Pilt endisest jalgpallurist David Beckhamist (45) ja tütrest Harperist (9) on sotsiaalmeedias palju kõneainet tekitanud, vahendab väljaanne OK!.

Nimelt jagas Victoria Instagramis perepilti, mille juurde kirjutas: «Parim issi!». Kuna pildil teevad isa ja tütar musi, leidsid paljud fännid, et tegemist on veidra pildiga.

«David, selline musi omaenda tütrega... See on küll väga veider,» teatas kolmaski.

Kuid oli ka neid fänne, kelle arvates on selline käitumine märk armastusest oma laste vastu. «Ta on tema isa. Ma musitan siiani oma lapsi suule, sest nad on minu lapsed ja ma armastan neid,» kirjutas üks fännidest.

«Kõigile neile, kes ütlevad, et see on kohatu, et ta oma tütrele musi teeb - mul on teist tõesti kahju! Paistab, et teil pole kunagi olnud lähedast suhet oma vanematega! Kui upsakad võivad mõned inimesed ikka olla!» lisas veel teinegi.