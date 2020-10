50 Centis pettunud Chelsea Handler: sa olid varem minu lemmik ekspeigmees

«Mind ei huvita, et Trumpile ei meeldi mustad. 62 protsenti, kas sa oled aru kaotanud?» kirjutas räppar esmaspäeval Instagrami postitatud pildi juurde, millel on näha Bideni maksukava erinevatele osariikidele.

Mõned päevad hiljem jagas räppar oma Twitteri kontol videoklippi, kus arutletakse Trumpi kampaanianõuniku Katrina Piersoni säutsu, kus ta kirjutab «I guess 50 cent don't want to end up 20 cent». Eesti keelde tõlgituna tähendaks see, et naise arvates ei taha 50 Cent lõpetada 20 Centi ehk 20 sendisena.