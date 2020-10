ETTEVAATUST, VÄGA KUUM ⟩ Hanna Martinsoni rõivavalik lööb pulsi lakke!

Optimistliku ellusuhtumise ja särava naeratusega Hanna Martinson on Kuressaarest pärit naine, kes tegeleb justkui kõigega. «Ma teen miljoneid asju ja tegelen nii paljuga, et ma ei oska ennast isegi hästi defineerida,» muigab Hanna ja avaldab, et tema jaoks on kõige ihaldusväärsem olla laulja. «Sada, tuhat, triljon protsenti on mulle kõige südamelähedasem muusika, eriti siis laulmine.»