Neljapäeval 22. oktoobril lükkas Manhattani föderaalkohus tagasi Maxwelli palve, et enam kui 800-leheküljelised kohtudokumendid jääksid privaatseks. Nende kohtupaberite seas on ka Maxwelli 2016. aastal antud tunnistus, mis on seotud kohtuasjaga, kus ta üht Epsteini endist seksiorja laimamise süüdistas.