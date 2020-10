KUUM KLÕPS ⟩ Fännid hulluvad: näitleja Jared Leto viskas valimiste puhul riided seljast

30 Seconds to Mars solist Jared Leto alustas oma viimast sotsiaalmeediapostitust sellega, et soovis kõikidele ilusat kolmapäeva. Seejärel kirjutas ta pildi juurde, millel paistab ihualasti olevat, järgneva meeldetuletuse: «P.S. Don't forget to vote.» Eesti keeles tähendab see, et Leto palub inimestel mitte unustada valima minekut.

Tema postitus pälvis palju fännide reaktsioone, kes tunnustasid tema püüdlusi hääletamise ergutamiseks. Mõned jagasid kommentaarides ka seda, et otsustasid hääletada varakult. «See on nii oluline!!! Minge kõik valima!!!» kirjutas üks fänn. «Hääletasin esmaspäeval. Muideks, see on maailma parim pealkiri,» lisas teine.