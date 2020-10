KUULA ⟩ Must Hunt avaldas uue singli, mille sõnad on kirjutanud glamuuritar Liis Lass

Trummar Marko Atso lisab, et temagi on telefoni salvestanud umbes kolmekümne loo jagu ideid, millest paremad võetakse talve jooksul ühiselt käsile, et salvestada Musta Hundi kolmas kauamängiv plaat.

Loo «Lilled Algernonile» muusika autor on Brad Jurjens ja selle on produtseerinud Marko Atso. Sõnad on kirjutanud Liis Lass ning loo on miksinud ja masterdanud VHOT.