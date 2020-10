Kaja Kallas: EKRE saadik küsis, kas mul on enesetapumõtted

«Eks aeg otsustab, kes on õigel pool ajalugu, aga täna see muidugi väga ei lohuta. Reformierakond tegutses aktiivselt, et pakkuda valitsuse moodustamist ilma EKRE-ta, aga kahjuks meie pakkumist ei võetud vastu. Täna üks EKRE saadik küsis mult Riigikogu suures saalis, et kas mul on enesetapumõtted. Seda rõõmu ma siiski neile ei paku. Võitleme edasi,» kirjutas Kallas eile Instagrami postitatud pildi juurde, millel näeb teda ERR-ile intervjuud andmas. Postituse juurde märkis poliitik ka kaks teemaviidet, milleks olid #riigikogu ja #valitsuskriis.