VIDEO ⟩ Muusikale keskendunud Ariadne: teadsime Marttiga mõelmad, et ühel hetkel peab see pidu pausile minema

Ariadne selgitas ka, miks nad otsustasid selle Youtube'i kanali sulgeda. «Ma olen alati tegelenud muusikaga enne, kui juutubiga ning sotsiaalmeediaga ja siis me tegelikult mõlemad Marttiga teadsime, et ühel hetkel peab see pidu pausile minema.»

Lauljatar lisas ka, et kuna nad viimasel ajal nagunii väga tihti videoid ei lisanud, sest muusikaga on nii palju tegemist olnud, oligi pigem õigem see ära lõpetada ja keskenduda vaid muusikale.

Ta lisas ka, et pärast otsuse langetamist nuttis ta terve õhtu. «Ma sain nii toredaid ja armsaid kirju, kuidas inimesed tänasid ja siis nad olid meie peale vihased, sest neil pole enam kedagi Youtube'is vaadata.»

«Ma tean, et ma tegin õige otsuse, sest muusika on mulle natuke südamelähedasem kui Youtube, ükskõik, kui väga inimestele ei meeldi, kui ma seda võib-olla ütlen,» lisas lauljatar.

Ariadne lisas ka, et nüüd võib temalt oodata ka rohkem uut muusikat. «Ma saan täiesti 101 protsenti muusikale keskenduda ilma, et peaksin mõtlema, et pean täna vlogi üles panema. See on teglikult väga-väga tore vahelduseks.»

Uue singli «Running Without You» video filmimine läks lauljatari sõnul samuti väga libedalt. «Ma tahtsingi ise, et seal oleks rohkem teisi inimesi fookusesse toodud, mitte ainult mina üksinda kogu aeg kaamera ees.»

Lauljatar avaldas ka, et uus lugu sündis ühe päevaga. «Me tegelikult kirjutasime selle juunis Soomes. Otsast lõpuni läks neli kuni viis tundi, kena üks päev. Siis ma käisin ühe korra veel Soomes, viimistlasime vokaalid ära ja siis oligi olemas.»