Afganistani veterani tunnistus: vang ei mahtunud kopterile, seega ta hukati

Väljaande ABC News uurivad ajakirjanikud avaldasid sel nädalal loo, mis heidab valgust liitlaste tegudele Afganistanis. Nimelt on Austraalia eriüksused mitme uurimise all, kuna neid kahtlustatakse rämedas sõjaseaduse rikkumises.

Ajakirjanikud said ühendust USA merejalaväelasega, kellele anti varjunimi Josh. Ründekopteril teeninud mehe sõnul oli Austraalia eriüksuslastel kurikuulus maine. Öeldi, et nad jätavad endast maha «tule ja laibad».

Kokku 159 lahingmissiooni lennanud Josh sattus tõeliselt šokeerivat vahejuhtumit ka ise tunnistama. Ta nägi pealt, kuidas Austraalia eriüksuslased hukkasid 2012. aastal kinni seotud afgaanist vangi.

Siis kuulsime lasku

Sel ajal tegid austraallased koostööd USA narkopolitseiga, kelle «rusikaks» kohapeal olid merejalaväelased. Ükuse eesmärgiks oli takistada Talibani narkokaubandust, Josh ründekopteri kuulipildurina pidi aga toetama eriüksuslasi.

«Me olime just lõpetanud narkoreidi, austraallased tegid päris head tööd, ajasid kõik vangid ritta,» kirjeldas sõdur. «Vaatasime, kuidas nad pikali pandi ja kinni seoti - teadsime, et neil on käed selja taha seotud.»

Kohale kutsuti USA kopter, et seitse vangi Helmandi avarustest baasi transportida. Seal oli ruumi aga vaid kuuele. «Piloot ütleski, et liiga palju inimesi on, me ei saa nii palju reisijaid võtta,» meenutas Josh. «Edasi oli natuke vaikust ja siis kuulsime lasku.»

Eriüksuse kopter Afganistanis. FOTO: Reuters/ScanPix

«Okei, meil on kuus vangi,» olid austraallased piloodile teatanud. «Niisiis oli kõigile ilmselge, et nad olid just vangi maha lasknud, keda olime varem näinud kinni peetu ja kitseks seotuna.»

Keegi sellest edasi ei rääkinud, kinnitas Josh. Neid kuulati raadioside kaudu. «Mei ei tahtnud järgnevasse segatud saada,» selgitas Josh. Alles tagasi Camp Bastionisse jõudes võtsid ameeriklased selle omavahel teemaks.

«See ei ole hetkeemotsiooni ajel tehtud otsus. See oli konkreetne otsus rikkuda sõjaseadust,» oli Josh veendunud. «Arvasime, et okei, siin küll mingit ebamäärasust ega halli tsooni ei ole.»

Nendega koos enam ei tööta

Joshi sõnul ei olnud see sugugi ainus kord, kui austraallased end äärmiselt jõhkrast küljest näitasid. «Nad maandusid. Kohe seal lähedal, kui austraallased väljusid, istus keegi aia peal. Nad lasid teda lihtsalt mitu korda rindu,» kirjeldas Josh teist episoodi.

Eriüksuslastel oli vabandus varnast võtta, kui Joshi rühmakaaslane selle kohta küsima läks. «Ah, ta oli relvastatud, kui me temani jõudsime,» väitsid nad, kuigi ameeriklase sõnul see tõele ei vastanud.

«Me ei tööta enam nende kuradi meestega,» tehti otsus. See jõudis ka kõrgemale. Narkopolitsei lõpetas Austraalia eriüksuslastega koostöö «nende käitumise pärast lahinguväljal». «Teised astusid vahel üle piiri, aga austraallased nägid piiri ja lihtsalt hüppasid sellest üle,» võttis Josh liitlaste käitumise kujundlikult kokku.