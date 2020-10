PILDID ⟩ Playboy kõige kurvikam modell: mõte alasti võtmisest tegi mind närviliseks

A post shared by A l i C h a n e l (@alichanel) on Sep 8, 2020 at 10:37am PDT

Chanel tunnistas Fox Newsile antud intervjuus, et algselt pidas ta Playboy kaante vahele poseerimist lihtsalt modellitööks. «Nüüd mõistan, et see on minust palju suurem. See on kõigile. Arvan, et maailm on valmis aktsepteerima igasuguseid kehi ja mõistma, et me kõik väärime armastust,» avaldas Chanel.