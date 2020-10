Tõsielustaar Seidi Voogre oma piinlikust esimesest kohtingust: ta ei jäänud täiesti magama

Eile startis Kanal 2 uus meelelahutuslik saade «SuhteVimkad». Saatejuhid Triin Lellep ja Margus Vaher vestlevad lisaks paljule muule tuntud eestlastega ning pärivad nende suhteseikluste kohta. Kõige rohkem huvitab saatejuhte just need piinlikud ja naljakad seigad.

«Mu elu esimene kohting oli siis, kui ma olin 16. Ja me läksime sööma, aga see inimene oli tulnud just raskelt tööpäevalt,» kirjeldas Seidi läbi naeru ja jätkas, «ja siis ta üritas mitte magama jääda.»