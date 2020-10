ARVETEKLAARIMINE ⟩ Lapsed nälga jätnud Briti ministril keelati kodupubisse tulek terveks eluks

Ühendkuningriigi minister Rishi Sunak tõmbas endale inimeste pahameele kaela, kui hääletas vaeste laste koolitoidu kompenseerimise vastu. Plaani järgi oleks sellest sügisest kuni järgmise kevadeni tagatud 15 naela söögiraha nädalas.

See plaan lükati aga tagasi ning rahandusminister Sunak oli üks selle vastu hääletajatest. See ajas paljudel brittidel harja punaseks ja otsus on tõsiselt poleemikat tekitanud.

Sunaki valimisringkonnas tegutsev Mill in Stokesley pubi Yorkshires teatas selle peale, et oma saadiku nägu nad seal enam näha ei taha. Sama saatus tabas ka paari teist toori poliitikut.

«Enamasti me poliitikaga ei tegele, aga nüüd on nii,» teatas pubi sotsiaalmeedias. «Unustage COVIDi kehv haldamine ja keskenduge sellele, mis juhtus eile.»

«Valitsus hääletas tasuta koolitoidu programmi pikendamise vastu. See on jälestusväärne!» kirjutati Mill in Stokesley emotsionaalses postituses. «Kõigil neljal on nüüd kogu elu keelatud The Milli ja Il Mulinosse siseneda,» teatati kava maha hääletanud poliitikutele.

«Me ei taha nendega äri teha. Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval järgmisel nädalal viime me Middlesborough' kolme erinevasse toidupanka 100 ahjusooja toidukorda,» lubas pubi.

Kes hoolib lastest rohkem?

Tasuta toidukorrad oleks olnud suvise programmi pikendus, kui 1 300 000 vaesemale lapsele tagati vaheajal toidukord päevas. Vastaste sõnul oli see aga liiga kallis lisakohustus.

Opositsiooni süüdistati «emotsionaalse teema poliitilise relvana kasutamises». Ühe poliitiku väitel kasutasid vanemad ka 15-naelaseid vautšereid ka «tubaka, alko ja ebatervisliku toidu peale».