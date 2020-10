Näitlejanna Hilary Duff on taas lapseootel

A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) on Oct 24, 2020 at 8:28am PDT

See on Duffi ja Koma teine ühine laps, nende tütar Banks Violet Blair on peaaegu 2-aastane. Duffil on ka 8-aastane poeg Luca Cruz koos eksabikaasa Mike Comriega. Duff ja Comrie olid abielus 2007. kuni 2016. aastani, kuid nad teatasid lahkuminekust juba 2014. aastal, vahendab Daily Mail.