ENNE JA PÄRAST ⟩ Staarid, kes läksid ülekilodega sõtta ning võitsid

Austraalia näitlejanna Rebel Wilson kuulutas, et aasta 2020 saab olema tema jaoks «terviseaasta». Näitlejanna hakkas tegema trenni ning muutis oma toitumisharjumusi. Selle tulemusena on ta suutnud alates 2020. aasta jaanuarist kaotada 165 naela (umbes 74 kg).

Laulja Sam Smith läbis dramaatilise muutuse. Muusik on varem tunnistanud, et võitles emotsionaalse ülesöömisega, kuid otsustas seda harjumust muuta. Ta hakkas ise endale toitu valmistama, lõikas dieedist välja mitmeid toiduaineid ja alustas personaaltreeneri juhendamisel treenimist. Ta on juba kaotanud rohkem kui 42 naela (umbes 19 kg).

2012. aastal rääkis Alec Baldwin avalikult oma terviseprobleemidest: talle öeldi, et ta on prediabeetiline. See oli näitleja sõnul äratus, et midagi tuleb ette võtta. Oma joogaõpetajast tüdruksõbra abiga loobus ta suhkrust, hakkas tegelema pilatesega ja kaotas nelja kuuga 30 naela (umbes 13 kilogrammi).