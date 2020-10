KARM PILT ⟩ Endine priimabaleriin Anastassia Volotškova näitas, milliseks on tema jalad muutunud

«Varvaskingad on minu lemmikud ja mulle äärmiselt kallid,» avaldas 44-aastane Volotškova Instagramis. Ta lisas, et ometigi hakkavad pärast pikki treeninguid ka nendes kingades jalad valutama: küüned murduvad ning kallused veritsevad.

Volotškova lisas ka, et on väga kannatlik inimene ning on nõus eesmärgi nimel ka vaeva nägema. «Sellistel päevadel tunnen end lihtsalt nagu merineitsi nugadel,» kirjutas ta.