TAGASI EKRAANIL ⟩ Särisev komöödiasari «Köök» hakkab argiõhtuti uuesti jooksma

Kokapoiss Maks (Kristjan Kasearu) tuleb maalt Tallinna, et teostada oma ammune unistus – saada tööle pealinna tipprestorani! Esimese asjana tutvub ta võluva Vikaga, kellega tekib üheöösuhe. Restorani tööle jõudes selgub aga, et Vika (Margaret Kodusaar) on seal administraator. Kulinaarne geenius ja parandamatu alkohoolik, peakokk Viktor (Indrek Taalmaa), võtab Maksi ainult kiusu pärast tööle ja mahlakas seiklus võibki alata.