Apsakas New Yorgi restoranis: 2000-dollariline ja 18-dollarline vein läksid vahetusse

Wall Streeti ärimeeste sekka kuuluv ja veini tellinud mees pidas end restorani töötajate sõnul veinide asjatundjaks. Sommeljee arvas, et ärimehed ei saanud aru, et tegemist on odava veiniga.

«18-dollarilise Pinot Noire’i tellinud noored said 2000-dollarilise Mouton Rotschildi teadmata, et see on restorani kõige kallim vein. Nad maitsesid veini samamoodi nagu naaberlaua jõukad veiniasjatundjad,» kirjutas restorani omanik McNally sotsiaalmeedias.