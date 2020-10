PILDID ⟩ Lätlased hakkasid korraldama lennureise eikuhugi

Lennufirma selgitas, et teistes riikides toimuvad sarnased lennud üsna regulaarselt ja nende peamine eesmärk on kohaliku maastiku nautimine või ajaloolise sündmuse tähistamine, vahendas World Today.

Läti reisifirma Balt Go pakub koos airBalticuga reisimist igatsevatele inimestele võimalust lennata Riiast Riiga .

Lennufirma teatel võimaldab see reisijatel nautida parimat, mida lendamine pakub - võimalus vaadelda Läti kaunist loodust, nautida lennumeeskonna professionaalset tähelepanu ja kohalikku kööki.

Balt Go kodulehe andmetel maksab üks pilet taolisele Riiast-Riiga lennule 159 eurot . Pühapäeval toimunud lennul oli erikülaliseks Läti näitleja Andris Bulis ja reisijatele lubati ka imelist päikeseloojangut Läänemere kohal.

«Kogete lendamisrõõmu, mis on sel aastal muutunud eksklusiivseks võimaluseks, veetes pea poolteist tundi uues airBalticu Airbus A220 -300 lennukis, nautides tuuri üle Kurzeme. Lennukis pakutakse teile spetsiaalselt valitud roogasid, mis on valmistatud Läti majahoidjate vana kokaraamatu järgi,» tutvustas reisifirma eksklusiivset pakkumist.

Balt Go kodulehe kaudu on võimalik tutvuda ka võimalustega, kudias kindlustada ka edaspidi endale koht mõnel taolisel reisil. Kuigi praegu ei ole veel järgmine Riia-Riia lend paigas, siis vajaliku hulga huviliste tekkides pannakse paika ka konkreetne kuupäev.

Tallinna lennujaamast taolisi lende eikuskile hetkel ei tehta. Lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste rääkis Elu24-le, et tehniliselt oleksid need loomulikult võimalikud, kuid seda, kas ja kui kasumlikud need oleksid lennufirmadele, oskavad vaid ettevõtted ise öelda.