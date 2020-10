ÜLESKUTSE ⟩ Sul on täid? Pane nad purki ja anneta muuseumile

Näituseruumis hakkab kulgema keskaegne linnatänav, kus näeb koduloomade elukäiku seasulust peolauani. Torni keldrikorrusel avatakse aga metsikute ja taltsutamata loomade maailm. Taltsutamatud on ka inimkaaslejatest putukad, kellest kõige tüütumad jõuavad Kiek in de Köki näitusele tänu Loodusmuuseumi putukateadlastele Uno Roosilehele ja Aare Lindtile. Eesmärgiks on kokku koguda tosinajagu erinevaid putukaid. Praeguseks on olemas kirp, lutikas, prussakas, toakärbes, koibik, mesilane, koi, kilk ja ämblik. Täi on aga puudu.

«Kiek in de Köki näituse jaoks oli tarvis koguda mitte säravaid ja sätendavaid isendeid, vaid inimese jaoks kõige tüütumaid putukaid. Mõnda on olnud leida lihtsam, teist aga üpris keeruline,» rääkis näituste projektijuht Johanna Rannula. «Peas on inimestel täid ja kaelast allpool elavad juba satikad. Neid leida on paras pähkel, kui just kodutute juurde minna ei taha. Seega loodame teile, kallid muuseumisõbrad!» lisas projektijuht.

Kui leiad täi, pane putukas purki ja purk sügavkülmikusse. Mõne aja pärast on putukas «konserveeritud» ja edasiseks hoiustamiseks valmis.

Purk koos täiga too muuseumisse või saada postiga Kiek in de Köki aadressil (Komandandi tee 2). Võid võtta ka ühendust näituse projektijuhiga (johanna.rannula@linnamuuseum.ee, 58 552 287) ja anda teada, kust võib täipurgi kätte saada. Kogutud täisid oodatakse kuni 15.11.2020. Iga täikoguja saab tänutäheks Kiek in de Köki tornidepileti.

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi näitus «Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos» avatakse 26. novembril.