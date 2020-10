Kivirünnakud Stockholmis: gänge kahtlustatakse politseiautode ründamises sildadelt

«Mina ja mu kolleegid jälgime viimasel ajal alati sildu, kui me nende alt läbi sõidame, sest see võib olla ohtlik,» teatas politseinik Adam.

Uurimine näitas, et kivi langes rohkem kui 6 meetri kõrguselt ja läbistas auto katusel olnud klaasakna, see kukkus juhi peast vaid paari sentimeetri kauguselt mööda.

Rünnaku sihtmärgiks olnud masin meenutas välimuselt ilma eraldusmärkideta politseiautot ja arvatakse, et tegelikult on rünnakute sihtmärgiks politseiautod.

Stockholmi politsei on veendunud, et kivirünnakute taga on gängidesse kuuluvad noored, kes on selliseid rünnakuid juba mõnda aega toime pannud.