VIDEO ⟩ Vene juutuuber pani oma 13 miljoni rublase auto põlema ja sõi samal ajal vorsti

Esinduses üritati mitu korda tulutult probleemi põhjust leida, kuni lõpuks jõuti järeldusele, et turbokompressor vajab vahetamist. See tehtud, hakkas masin jälle kenasti tööle, kuni mõne aja pärast hakkas armatuurlaual vilkuma tuluke, mis käskis mootorit kontrollida.

Ja rohkem autoga midagi viga polnudki. Litvin otsustas selle väidetavalt maha põletada, et Mercedest häbistada ja avalikkust teavitada. Ilmselt on siiski usutavam, et video läheb kategooriasse «mida kõike on inimesed valmis laikide nimel tegema». Praegu on seda vaadatud pea 9 miljonit korda.