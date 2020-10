Mustanahaline Itaalia vutistaar andis telesaates otseseid vihjeid ühe oma kehaosa suuruse kohta

«Jaa, muidugi. Kuid siis ta ütles, oih lõpeta, lõpeta, see teeb haiget,» sõnas Balotelli vihjates modelliga seksimisele.

«Palun vabandust, kui keegi tunneb end solvatuna. Tunnen Dayanet hästi ja meil on omavaheline kõnepruuk, mis võib tunduda vulgaarne, kuid armastan teda.»

«Palun vabandust inimestelt, kes solvusid, kuid kui nad ei tea teiste inimeste vahelisest suhtlusest midagi, siis pole neil seda ka õigus hukka mõista. Võtke teatavaks, et mul on kaks ema, kolm õde ja tütar ja kõik nad on minu elu naised. Ärge spekuleerige.»