60-aastaseks saav Maradona: tahaksin Inglismaale värava lüüa ka parema käega!

«Unistan, et võiksin kunagi veel ühe värava Inglismaa vastu lüüa, ja sel korral parema käega,» ütles Maradona Prantsusmaa vutiväljaandele ja purskas naerma.

Maradona tegi teatavasti 1986. aasta Mehhiko jalgpalli MMil ühe jalgpalliajaloo läbi aegade kuulsama värava, kui suunas palli vasaku käega Inglismaa koondise väravasse. Maradona ise rääkiks, et värava löömisel oli abiks Jumala käsi.

«Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo on teistest peajagu üle. Ma ei näe, et keegi mängiks isegi pooltki nii hästi, kui need kaks geeniust.»