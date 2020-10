NASA teadlased arvavad uue leiu tõttu, et Kuul võib kõikjal vett olla, teatavad space.com ja livescience.com.

Kuu Päikese-poolsel alal jõuti vee jälile lendava stratosfääri-infrapunaobservatooriumi SOFIA abil, mille seadmed näitasid, et Claviuse kraatris leidub veemolekule. Tegemist on Kuu ühe suurema kraatriga, mille diameeter on 231 kilomeetrit ja mida võib Maalt näha palja silmaga.