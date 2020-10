USA näitleja Jamie Foxxi noorem õde suri 36-aastaselt

«Mu süda on purunenud miljoniks tükiks. Mu kaunis õde Deondra on muundunud, ma ütlen muundunud, sest ta jääb igaveseks elama,» avaldas Foxx ja kirjeldas oma nooremat õde kui eredat valgust.

«Tean, et ta on nüüd taevas ja tantsib oma tiibadega. Kuigi mu valu on uskumatu, naeratan kõigi nende mälestuste meenutamisel, mis ta mulle, mu perele ja oma sõpradele jättis.»