PILVEDE ALL ⟩ Miks mitte lapsendada mustanahaline beebi?

Tänases osas

Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab – nii näib mõtlevat Siiri, kellel on oma unistuste täitmisega justkui tuli takus. Paraku ei juhtu elus asjad Siiri jaoks piisavalt kiiresti, kuid otsusekindla naisena saab ta sellest ainult indu juurde. Nii leiabki Andres end ootamatult ühel hetkel olukorrast, kus Siiri paneb ta fakti ette – kui niipea lapseootele jääda ei õnnestu, siis lapsendame! Siiri on Andrese ehmatuseks valmis minema isegi nii kaugele, et perre võiks tulla mustanahaline beebi ja mees peab kuidagi naise mõttelendu pidurdama. Samal ajal tahavad pulmad ettevalmistusi ning pärast emotsionaalset vestlust oma emaga löövad lained Siiril pea kohal kokku. Oma emotsiooniga on hädas ka Kertu, kes sõidab ootamatult Haapsallu. Paraku ei oota teda seal ees vastused küsimustele, vaid hoopis uued lahendamist vajavad olukorrad.