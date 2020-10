Muusik Tanel Padar tähistab täna oma 40. sünnipäeva! Juubeli puhul läheme veidi ajas tagasi ja meenutame, kuidas rajust rokkarist sai rahulik pereisa.

Tanel Padar sündis 27. oktoobril 1980 Lääne-Virumaal Haljalas. Tuntuks sai Padar veidi üle kahekümne aasta tagasi, kui ta võitis 1999. aastal telekonkursi «Kaks takti ette». Kõigest kaks aastat hiljem tõi Padar koos Dave Bentoniga Eestile esimese ja siiani ainsa Eurovisiooni lauluvõistluse võidu.

Veel 00ndate lõpus peeti Padarit tõeliseks peoloomaks, kuid viimase aastakümnega on muusik sellest rokkarile omasest paha poisi mainest üha kaugemale liikunud.

19-aastane Tanel Padar 1999. aastal. Samal aastal võitis muusik «Kaks takti ette». FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

1997. aastal jättis Padar Haljala keskkooli pooleli. Ta kustutati Haljala keskkooli nimekirjast ajal, mil tal oli seljataga kümme kooliklassi. Pärast 2001. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse võitu meenutasid õpetajad Padarit hea sõnaga, öeldes, et ta oli olnud lahtise peaga ja saanud vaevata hindeks nelju.

Padar kolis Haljalast Tallinnasse 18-aastaselt ja nautis vabadust. «Aga ega ma midagi ju tahtlikult teinud, kõik lihtsalt kukkus valesti välja ja tol ajal ma ei saanud isegi aru, et midagi valesti on. Ühiskonna jaoks oli see vale, minu jaoks võib-olla väga okei,» meenutas Padar oma raju noorust 2009. aastal, vahendab Elu24.

Tanel Padar koos toonase kallima Eda-Ines Ettiga 2000. aastal. FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/EMF/Scanpix

Aasta hiljem, kõigest 19-aastaselt, võitis Padar laulusaate «Kaks takti ette». 2007. aastal meenutas Padar konkurssi ja kirjeldas otsust seal osaleda järgmiselt: «Kui oleksin jälle 18-aastane ja peaksin uuesti otsustama, teeksin sama valiku. Tagasi vaadates oli see õige otsus.»

00ndatel käis Padar laulja ja laulupedagoogi Kadri Koppeli aka Maikeniga. Seejärel kohtus ta aga lummava Eda-Ines Ettiga. Padar käis just Ettiga 2000. aastal taustalauljana esimest korda ka Eurovisioonil.

Tanel Padar koos Eda-Ines Ettiga 2000. aastal pärast Eurovisiooni, kus lauljatari lugu «Once in a Lifetime» sai neljanda koha. Padar oli toona lauljatari taustalaulja ja kallim. FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/EMF/Scanpix

Kaks aastat pärast «Kaks takti ette» võitmist sai Padar veelgi suurema võidu. Muusik krooniti koos Dave Bentoniga Taanis Eurovisiooni võitjaks. Küll aga ei ole võidulugu «Everybody» aastate jooksul väga palju armastust saanud. Möödunud aastal nimetas briti meediaväljaanne Independent selle Eurovisiooni ajaloo üheks kõige halvemaks võidulooks. Sellest halvemaks peeti vaid kahte võidulugu.

Padar tunnistas möödunud aastal, et ei oska Eurovisiooni lauluvõistluse võitu päris täpselt neid tundeid kirjeldada, mis teda tol hetkel valdasid. «Sa küll näed ja kuuled, aga ei usu,» ütles ta lauluvõistluse kohta.

Tanel Padar koos Dave Bentoniga 2001. aastal Eurovisiooni lauluvõistlust võitmas. FOTO: Nils Meilvang/Scanpix Pool/Code 92004

«Aastast 2001 mingi ajani ei viitsinud ma üldse telefonile vastata ja mul ei olnud meiliaadressigi. Aga nüüd on mul meil (naerab), 2002 tegin. Sinnamaani oli mind tõesti raske tabada, sest telefon oli sageli välja lülitatud, kuna arved olid maksmata – lihtsalt ei olnud raha,» meenutas Padar 2009. aastal aega pärast Eurovisiooni võitu.

Tanel Padar Eesti Popmuusika Auhindade ehk Kuldsete Plaatide jagamisel 2002. aastal. FOTO: EGERT KAMENIK/PM/EMF/Scanpix

Mõni aeg pärast Eurovisiooni võitu purunes Padari kolm aastat kestnud suhe Ettiga. 2003. aastal võttis muusik endale naise ja abiellus endise modelli Katarina Kaldaga, kellest sai Katarina Padar.

Lisaks tormilisele abielule oli 2005. aasta üks meeldejäävamaid Padari hetki toona aastavahetusel eetris olnud Kanal 2 «Reporteri» saade, kus muusik paljalt tünnisaunas hullas.

Eraelu kõrvalt tegeles Padar muidugi ka muusikaga ning tema 2003. aastal alustatud bänd Tanel Padar & The Sun oli väga populaarne. Tanel Padar & The Suni lood «Kuu on päike» ning «Võta aega» krooniti vastavalt 2005. ja 2006. aastal ka R2 aastahittideks. Bänd tegutses 14 aastat ning selle ajaga ilmus kümme stuudioalbumit.

Padar oli abielus neli aastat, millest viimase elas ta Katarinast juba lahus ning nad lahutasid 2007. aastal. Pärast lahkuminekut hakkas Katarina muusikut mustama. Padar tunnistas aastaid, et tema jaoks oli üllatav, et pärast lahutust hakkas Katarina teda avalikult poriga loopima. Mees meenutas aegu, kus nad olid naernud taoliste paaride üle, kes pärast lahkuminekut oma musta pesu avalikkuse ette pesema tõttasid ning lubas, et tema seda viga ei tee.

Nõnda oli 2007. aasta Padari jaoks natuke tormiline. Esmalt jäi Padar kiiruseületamise ja purjuspäi autorooli istumisega politseile vahele. Muusikule määrati trahv ja mõneks ajaks peatati ka Padari juhtimisõigus.

Paar aastat hiljem avaldas Padar intervjuus, et ei kahetse nooruspõlves tehtust midagi peale joobes juhtimise: «Ma ei ole ju põhimõtteliselt midagi nii hullu teinud, mille pärast peaksin tänase päevani silmad maas käima, v.a üks purjus peaga sõitmine. See on asi, mida võiks kuidagi kustutada.»

Veel üks skandaalsem hetk 2007. aastast oli Padari ja tema bändi esinemine ööklubis Parlament. Seal eiras Padar seadust ja suitsetas muretult laval ühe sigareti teise järel.

Tanel Padar 2004. aastal. Paremal on muusiku eksabikaasa Katarina. FOTO: EGERT KAMENIK/PM/SCANPIX BALTICS

Pärast lahutust Katarinast oli Padar suhtes modell Evely Ventsliga, kolm aastat hiljem oli tema käevangus järgmine modell, Maria Port.

2008. aastal pahandas Padar Eesti Moskva saatkonda. Nimelt oli Padar koos oma bändiga saatkonda jõudes ülemeelikus tujus, pidu kestis varajaste hommikutundideni ning Padar oli aluspükste väel koridorides ringi tuisanud ja valgustuslüliteid sisse-välja klõpsutanud.

Üks ametnikest teatas pärast sellist käitumist, et The Sunil ei ole saatkonda enam kunagi asja. Bändi basskitarrist Danel Pandre tunnistas toona, et liiga lõbusa meeleolu põhjustas 15-tunnine rongisõit Tallinnast Moskvasse.

2008. aastal anti Padarile Elu24 lugejate poolt tolle aasta Peolooma tiitel. Kõigest aasta hiljem vastas Padar fännide küsimustele ja tunnistas, et inimestel on õigus oma arvamusele. «Meedia loob enamasti mingisuguse pildi sinust, mis enamasti ei ole selline, nagu sa ise ennast tunned-tead. [...] Minu jaoks on oluline, mida minu lähedased minust arvavad.»

Tanel Padar 2009. aastal oma bändiga Viljandis, Rock Rampil. FOTO: LIIS SAAR/SAKALA

Umbes samal ajal hakkas Padar vaikselt nihkuma hea poisi imago poole. «Teatud vanusest tekib oht, et inimesed ei anna sulle andeks kõiki asju – kaua võib?» avaldas Padar 2009. aastal.

Aasta hiljem näitas aga Padar jaanipäeval Aegna saare sadamas kaamerale oma paljast tagumikku. «See pole mingi traditsioon... Tanel näitas seekord paljast tagumikku mitte meie kontserdikülastajatele, vaid hoopis Krimi saate tegijatele ja politseile, kes kai peal meid kaameraga passisid,» kommenteeris bändi basskitarrist Danel Pandre juhtunut.

2012. aastal astus Tanel avalikkuse ette koos Kristel Mardisooga ja samal aastal läks ta tagasi kooli. Juba varem koolilõpetamisele mõelnud Padar lõpetas Kristeli abiga keskkooli 2015. aastal. Ta tunnistas toona saatele «Pealtnägija», et kooli naasmise otsus polnud talle sugugi kerge.

«Kui siia tulin kolm või neli aastat tagasi, siis ma tulin siia koolimaja ette ja sõitsin kaks või kolm korda autoga minema ja ütlesin, et mina ei lähe. Õnneks oli Kristel kaasas. Kuna see kooliesine kubises ärevast esimesest septembrist ja palju noori ja... Just nimelt noori oli väga palju, omaealisi ma ei kohanud ja siis mulle tundus, et ma ei ole suuteline tegema seda,» tunnistas Padar.

Aasta hiljem sai Padar hakkama järgmise vägeva saavutusega – ta lõpetas oma elu esimese triatloni.

Padari suhe Kristeliga lõppes aga ootamatult 2017. aastal, kui selgus, et Mardisoo oli juba poolteist aastat olnud abielus Andreas Metsamaaga. Skandaalne uudis raputas meelelahutusmaailma, kuid kaua mööda ei läinud ja Padar ilmus avalikkuse ette uue kaunitariga.

Padarit nähti 2017. aasta novembris Saku Suurhallis värske silmarõõmuga: kelleks oli 21-aastane juuratudeng ja modell Lauren Villmann. «Meie omavaheline klapp ja teineteisemõistmine on niivõrd hea – ma pole varem midagi sellist kogenud,» tunnistas Padar sama aasta detsembris.

Tanel Padar koos kihlatu Lauren Villmanniga 2018. aastal. FOTO: Madis Sinivee/PM / Scanpix Baltics

Veidi varem, samal aastal, avaldas Padar pärast oma bändi lahkuminekut ka solistina enda esimese singli «Parem veelgi». Mõne aasta jooksul on Padar avaldanud veelgi singleid, viimane neist on tema esimene ametlik lugu koos Lennaga, mis kannab nime «Uues valguses».

2018. aasta juulis Padar ja Villmann kihlusid ning aasta hiljem, augustis, sündis neile ühine tütar Linda. Tänavu suvel lõpetas Padar Estonian Business Schooli. «Cum laude'st jäi napilt puudu, aga see-eest jõudsin ülikooli ajal veelgi suuremate saavutusega hakkama saada,» vihjas muusik isaks saamisele. Padar nimetas naist ja last oma suurimaks toetusmeeskonnaks ning tänas teisigi, kes viimased kolm aastat tema haridusteel toeks olid.

Täna tähistab Padar oma 40. sünnipäeva ja naudib rahulikku pereisa elu. Aastate jooksul on ta tunnistanud, et ei kahetse elus peaaegu midagi ja ei muretse ka sellepärast, milline ta tätoveeringutega 50-aastaselt välja näeb.

«Arvan, et see on ellusuhtumise küsimus, kuidas keegi oma elu elanud on. Seda on ka 50-aastasel mehel lõpuks näost ja olemusest näha. Kui paar korda nädalas trenni teha ja enda eest normaalselt hoolitseda, võib ka 60- või 70-aastaselt väga viisakas rokkar olla ja võib-olla ka presidendi vastuvõtul käia, nii et ei pea häbi tundma,» tunnistas Padar aastaid tagasi.