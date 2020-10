Kaia Kanepi kohtub täna Istanbuli turniiril noore hispaanlannaga

Kaia Kanepi avaringi vastaseks on hispaanlanna Eva Guerrero Alvarez. 21-aastane Hispaania tennisist asub WTA edetabelis 222. kohal. Alvarez on tänavu peetud 20 kohtumisest võitnud üheksa matši. Kanepi on kõvakattega siseväljakul peetavas kohtumises favoriit, eestlanna eesmärgkis on ITFi turniiridelt koguda piisavalt punkte, et pääseda 2021. aasta Australian Openi põhitabelisse.