Küberturbeekspert soovitab õpilastel ja õpetajatel kasutada varikontosid

Digiharidusprogrammi Digitaalne IQ raames loodud videoloengu käigus, selgitas tehnikaülikooli teadur Lorenz, et vahel tuleks mõelda, kas tasub kõikidesse e-õppe käigus loodavatesse kontodesse siseneda oma nimega. «Praegu kasutavad õpetajad ja õpilased palju erinevaid programme ja keskkondi. See tähendab, et tihti tuleb neisse sisenemiseks luua taas uus konto, mida lõpuks on igaühel kokku kümneid,» lausus Lorenz. Ta lisas, et sellest tekib mitu turvariski.