Kanada viinamarjaistandusest varastatud poolest tonnist viinamarjadest oleks saanud üle 300 pudeli veini

Ilmnes, et vargad olid ära viinud pool tonni heledaid viinamarju, millest oleks saanud üle 300 pudeli veini, teatab cnn.com.

«Hommikul läksid minu firma töölised viinamarju korjama ja asusid eemaldama viinamarju lindude eest kaitsenud võrke. Neile jäi silma, et osa võrke oli juba ära võetud ja viinamarjad kadunud. Terve taimederida oli viinamarjadest tühjaks korjatud,» sõnas Quebecis Rougemontis asuva viinamarjaistanduse omanik Michel Robert.

Omaniku sõnul viisid vargad kaasa pool tonni Vidal blanc viinamarju, millest oleks saanud 325 pudelit veini, mille hind oleks 5000 Kanada dollarit (3200 eurot).

Robert’i arvates kasutasid vargad öisel vargusel maastikusõidukit ja väikest haagist, viinamarjad pandi prügikottidesse. Üks prügikott jäi neist maha, olles varguse tõendiks.

«Nii mina kui mu töötajad, olime juhtunu tõttu üllatunud, vihased, segaduses ning võin veel lisada palju emotsioone kirjeldavaid sõnu. Meie kuue kuu tööst, mis nõudis oskusi, energiat ja jõudu, osa kadus. Pool tonni on pool tonni, kuid meie arvutame viinamarjad alati ümber veinipudeliteks,» selgitas kahju saanud omanik.

Robert tegi politseile avalduse, et ta istanduses käisid vargad ja viisid osa saagist. Kanadalane on kindel, et varguse taga ei ole mõni teine kohalik viinamarjakasvataja või veinitootja, vaid tegemist on asjatundmatutega.

«Viinamarju võib varastada see, kes teeb endale garaažis või keldris koduveini. Tegemist on amatööriga, kes katsetab meie viinamarjadega. Varasemast on meil kogemus, et ärakorjatud viinamarjadest, mis olid kastides, osa läks kaduma. Kuid siis varastati märgatavalt väiksem kogus kui nüüd,» tõi viinamarjakasvataja näite.

Aastas 150 tonni viinamarju tootev Vignoble Coteau Rougemont viinamarjaistandus pani välja raha sellele, kes viib nad kadunud viinamarjade asukohani.

Quebeci politsei pressiesindaja Louis-Philippe Bibeau sõnul ei tule just sageli ette, et keegi varastab pool tonni viinamarju. Kui väiksemate viinamarjakoguste vargusel on olnud kahtlusaluseid, siis sellel juhtumil ei ole.

Ka teistes riikides, kus kasvatatakse suures koguses viinamarju ja toodetakse veini, on viinamarjavargusi ette tulnud. Näiteks Pranstsusmaal Burgundias on sama probleem ja seal saatis kohalik politsei osa politseinikke viinamarjakasvanduste piirkonda patrullima.