Isegi nahkhiired teavad, millal tuleb sotsiaalset distantsi hoida

Üks neist reeglitest on sotsiaalse distantsi hoidmine, milleks on määratud 2 meetrit.

Teadlaste sõnul piiras haigus nahkhiirte sotsiaalset suhtlemist. Need käsitiivalised said väga hästi aru, kes liigikaaslastest on haige, ja ka seda, et kui nad distantsi ei hoia, siis võivad ka nemad haigestuda.