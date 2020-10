VIDEO ⟩ Peterburis mõrvati noor bioloogiaõpetaja, kelle äralõigatud pöial leiti kahtlusaluse korterist

Kriminalistide sõnul oli mees 33-aastase naise korteri aknad ja ukse tihendanud riideribadega arvatavalt selleks, et surnukeha lagunemislehk ei jõuaks teiste majaelanikeni, kes oleks midagi kahtlustama hakanud ja politsei kutsunud.

Antontseva surnukeha leiti 25. oktoobril ning selle uurimine näitas, et naine oli kägistatud arvatavalt 22. oktoobril. Tema parema käe pöial oli ära lõigatud ja seda korterist ei leitud. Kadunud oli ka ohvri nutitelefon.

Peterburi kriminalistide sõnul võttis naise tapnud mees pöidla, et selle abil nutitelefoni avada. Mees saatis pärast Antontseva surma ta sugulastele ja sõpradele sõnumeid, jättes mulje, et naisega on kõik korras.