VÄLKUSUTLUS ⟩ Tallinnas ringi astuv Briti maadluskaunitar Heidi: Eestit tean vaid tänu Eurovisioonile

Briti wrestlingutäht rääkis, et alustas sõumaadlusega kohe pärast kunstiõpingute lõpetamist ülikoolis 2010. aastal.

«Olin alati wrestlingust huvitatud olnud, maadlejaks saamine oli mu unistus. Koolipõlves tegelesin karatega ja teiste võitluskunstidega. Olin üldse spordis väga hea. Oma koolis olin ma pea kõikidel aladel esinumber. Minu jaoks on wrestling sport ja eluviis.»

Heidi Katrina on vastase selili pannud.

Briti naismaadleja eesmärgiks on olla wrestlingu kõneisikuks maailmas. «Eesmärgiks on olla oma ala parim sportlane maailmas. Ja muidugi panustada profimaadluse promomisse nii palju kui see mul võimalik on.»