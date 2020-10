Kylie Jennerist Tyra Banksini: kuulsused avaldavad oma suurimad foobiad

Staarid nagu Justin Bieber , Paris Hilton ja Uma Thurman kannatavad suletud ruumide hirmu all, mis on üks levinumaid foobiaid. Näitlejad Jennifer Aniston , Sandra Bullock ja Whoopi Goldberg jagavad samuti ühte üsna levinud hirmu – aviofoobiat ehk hirmu lendamise ees.

Muidugi levib kuulsuste seas ka mitmeid ebaharilikemaid hirme. Näiteks Kylie Jenner tunnistas Ellen DeGeneresi saates, et pelgab tolmuseid tasse. «Kõige kummalisem asi, mida ma kardan, on tolm tassis,» ütles Kylie ja lisas: «Ma ei tea, miks see nii on. Äkki ma kardan, et see tolm satub minu kehasse.»