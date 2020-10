Purjus bussijuht sõidutas rahvast Maardust Lasnamäele

Liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juhi Varmo Reinu sõnul on mis tahes sõiduki juhtimine joobes olekus lubamatu. «Eriti lubamatu on aga selline käitumine professionaalse sõidukijuhi poolt, kelle ülesanne on teised reisijad turvaliselt kohale viia. Kutselised autojuhid peaksid näitama teistele liiklejatele eeskuju, mitte seadma teisi teadlikult ohtu,» rääkis Reinu Elu24-le.