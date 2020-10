Anett Kontaveit väga keerulisest hooajast: nutsin pärast viimast matši

«Käesolevaks aastaks on hooaeg läbi, teen vähem trenni, mängin vähem tennist ja saan rohkem puhata. See aasta oli seoses viirusega väga keeruline, hooajal oli ka väga pikk võistluspaus. Oli periood, kus ei saanud tennisetreeninguidki teha. Aga augustis algas trall uuesti pihta, kuid kõik on teistsugune – pidev testimine, testivastuste ootamine hotellitoas. Aasta algus oli tegelikult väga hea. Jõudsin Austraalias esimest korda suure slämmi turniiril veerandfinaali. Aga siis tuli koroonajama ja jahutas mu hea hoo pisut maha,» rääkis Kontaveit Vikerhommiku saatejuhtidele Romi Hasale ja Sten Teppanile.

Kontaveit rääkis, et tema täispotentsiaal on kindlasti veel saavutamata ning see on see, mille nimel ta iga päev pingutab.

«Konkreetset edetabelinumbrit ei ole märkmikus kirjas, aga koht kümne maailma parema mängija seas võiks küll olla saavutatav.» Maailma edetabeli 23. number lisas, et innustust saab ta ka Eesti spordipublikult.

«Eesti-Läti matši ajal oli saal rahvast puupüsti täis ja kõik elasid kõvasti kaasa, see oli väga äge kogemus.»

Eesti tennise suurkujud Kaia Kanepi (vasakul) ja Anett Kontaveit nautisid suvel Tallinnas kodupubliku ees mängimist. FOTO: Raul Mee

Nuttis pärast viimast kaotust

Eesti esireket ütles, et viimati nuttis ta pärast kaotust Ostrava turniiril, aga ka Prantsusmaa lahtistel avaringis saadud valusa kaotuse järel voolasid eestlanna silmist pisarad. «Olin tegelikult heas vormis ja peamiselt nutsin, sest olin tulemuses pettunud.»

«Aga aeg-ajalt on väljakul ka nii, et vastane mängib lihtsalt nii hästi, et sa tõesti ei tea, mida ette võtta – ükskõik, mida sa ka ei ürita, on vastasel vastus olemas. Kuigi esineb ka olukordi, kus üritad teha konkreetset asja, kuid see ei tule lihtsalt välja.»

Jõulukuu 24. päeval 25-aastaseks saav eestlanna teatas, et alustas sügisel Indiana ülikoolis distantsõppes psühholoogiaõpinguid. «Usun, et sellest on kasu ka tenniseväljakul, sest tennis on väga mentaalne mäng, õpin ennast ka ehk paremini tundma.»

Kontaveit kiitis oma treenerit Nigel Searsi ja ütles, et koostöö britiga jätkub. «Olen tema käe all palju arenenud. Tunnen end võrgumängus kindlamalt, löökide arsenal on laienenud.»

Eestlanna rääkis ka pisut rahast, sest sportlaskarjäär ei kesta igavesti ning tipptennises on auhinnarahad teatavasti üsna kopsakad. Ta ütles, et tegeleb mõningal määral investeerimisega ning näeb tennises osaliselt ka oma tuleviku kindlustamist. «Teeme tennisistidena nii palju ohverdusi juba lapsest peale, tennis on tohutult suure konkurentsiga ala. Selleks, et üldse teenida, peab tõesti kuuluma maailma tippu. Mul on väga vedanud, et olen armastatud alal edukaks saanud ning loodetavasti tänu sellele, et olen juba väiksest peale sellega tegelenud, õnnestub mul ka oma tulevik kindlustada.»

Kontaveit ütles lõpetuseks, et loodab detsembris Austraaliasse sõita ning alustada seal ettevalmistust Australian Openiks. «Muidugi, kui koroonaviirus vahele ei sega.»