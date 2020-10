8 suurepärast näitlejat, kes pidid oma ilu rolli tõttu varjama

Levinud on veendumus, et ilus näolapp on miski, mida filmitegijad otsivad. Jah, sageli see nii tõesti on, kuid sugugi mitte alati. Mõnikord on lugu otse vastupidi. Teie ees on kaheksa näitlejat, kes pidid seljatama soovi ekraanil atraktiivne välja näha ja kehastama hoopis kedagi üsna inetut.