Kas kiiresti liikuv «maapähkel» võib 2068 meie planeeti ohustada?

Kosmoseteadlaste arvutuste kohaselt võib Maa olla ohus 12. aprillil 2068 ja kokkupõrge võib olla inimkonna jaoks katastroofiline. Veel ei ole teada, millisesse Maa piirkonda Kaose Jumala hüüdnime kandev asteroid kukkuda võib, teatab dailymail.co.uk.

«Apophise puhul tegemist 370 meetri laiuse asteroidiga, mille plahvatamine Maal võrduks 880 miljonit tonni trinitrotolueeni ehk trotüüli ehk TNT plahvatamisega korraga. See tähendaks suurt hävingut,» selgitasid astronoomid.

Apophise avastas 19. juunil 2004 USA Arizona Kitt Peaki observatooriumi astronoomidemeeskond ja alates sellest on ohtlikuks peetavat asteroidi liikumist Päikese orbiidil jälgitud.

NASA foto asteroid Apophisest FOTO: HO/AFP/Scanpix

Hawaii ülikooli astronoomid uurisid Apophist selle aasta alguses uue võimsa Subaru telekoobi abil ja avastasid, et selle liikumine on kiirenenud.

Kui asteroid päikesevalguses soojeneb, kiirgab ta kuumust, mis on kosmilise objekti jaoks nagu väike tõukur. Seda fenomeni nimetatakse Yarkovsky efektiks.

Üks Hawaii ülikooli uurimismeeskonna astronoomidest Dave Tholen selgitas: «Selle aasta alguses Subaru teleskoobiga saadud andmed näitasid, et Apophis on saanud kiirenduse ja liigub selle tõttu oma orbiidilt aastas 170 meetrit kõrvale ja see on piisav, et 2068. aasta kokkupõrke stsenaarium oleks jõus».

NASA asteroidide ohutabelis on Apophis kolmandal kohal. Selle tabeli kohaselt on oht, et Apophis meie planeediga kokku põrkab 1:150 000.

Nüüdne uuring kinnitas, et tegemist on niklist ja rauast koosneva asteroidiga, mis on mõlemast otsast pikenenud, meenutades oma kujult maapähklit.

Astronoomid jätkavad Apophise jälgimist, et saada ta kohta rohkem infot, mis aitaks mõista Yarkovski efekti mõju Apophise liikumisele ja orbiidile.

Uurijate sõnul saavad nad kindlasti enne 2068. aastat teada, kas see asteroid võib Maaga kokku põrgata või mitte.

Kui Apophis avastati, siis arvati, et ta võib meie planeediga põrgata kokku juba 2029, kuid uute andmete kohaselt liigub ta Maast mööda rohkem kui 31 000 kilomeetri kauguselt. Veel pakuti, et see võib toimuda hoopis 2036. aasta aprillis, kuid ka selle kohta tehtud arvutused näitasid, et siiski võib ta ohutult kauguselt mööduda.

Astronoomide sõnul on suured asteroidid paremini vaadeldavad ja seega on kiiresti selge, kui mõni selline peaks Maale lähenema.