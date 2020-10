VIDEO ⟩ Kasahstan rakendas Borati lööklause «Very nice!» oma turismikampaania ette

Nüüd valmis uus film Coheni kehastatava Borati seiklustest, kuid Kasahstani suhtumine on muutunud, sest nad nägid uues filmis võimalust, kasutades nüüd Borati kuulsat fraasi «Very nice!» oma riigi turismikampaanias, teatab cnn.com.

Kasahstani turismiamet käivitas sel nädalal riiki tutvustava kampaania, avaldades neli reklaamvideot, milles on turiste näha Kasahstaniga tutvumas, kohalikke roogasid söömas, ilusaid maastikke nautimas, turgudel ostlemas ja linnamelu nautimas.

Iga video lõpul ütleb üks turistidest: «Wow, very nice!»

Kasahstani turismiamet avaldas ka pressiteate, milles ütleb, et turismikampaania tutvustab Kasahstani ja kutsub Borati fänne riigiga tutvuma.

«Borat Subsequent Moviefilm» 2020 reklaamplakat FOTO: /Supplied by Capital Pictures/Scanpix

«Borati hüüdlause kirjeldab lühidalt ja meeldejäävalt Kasahstani tohutut turismipotentsiaali. Kasahstani loodus on ilus, toit on hea ja inimesed vastupidiselt Borati naljadele, on maailma ühed toredamad,» teatas Kasahstani turismiameti asejuht Kairat Sadvakassov.

Ta jätkas, et turistid on Kasahstani 2021 oodatud, nägemaks oma silmaga, et Borati kodumaa on toredam kui nad kuulnud on.

Sadvakassovi sõnul soovitas neil turismikampaanias kasutada Borati lööklauset Kasahstanis elav ameeriklane Dennis Keen.

«Sacha Baron Coheni kehastatav Borat on kogu maailmas tuntud ja ta tuntakse kohe ära. Selle tõttu sobis ta meie kampaaniasse hästi. Loodame, et pärast Covid-19 pandeemiat saab turism taas jalad alla ja turistid tulevad Kasahstani,» lisas turismiameti asejuht.

Esimeses filmis viib peategelane Borat vaatajad oma kodulinna, tutvustades neile «linna vägistajat» ja «kogu Kasahstani prostituuti nr 4», kes on tema õde.

Sacha Baron Cohen Boratina 2006. aasta filmis «Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan» FOTO: Rights Managed/TM and © 2006 Twentieth Cen/Scanpix

Esimene film jõudis vaatjateni ajal, mil Kasahstan oli alles 15 aastat iseseisev olnud. Kuni 1991. aastani kuulus riik Nõukogude Liidu koosseisu.

Teises film «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» läheb Borat USAsse tagasi, et viia kingitus asepresident Mike Pence’ile, võita USA valituse usaldus ja vältida Kasahstanis hukkamist.