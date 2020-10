PAPARATSO ⟩ Mehhiko seebistaarid korraldasid enne jubedat aastapäeva rannas bikiinipeo

A post shared by Alejandro Sandí (@alejandro_sandi) on Feb 8, 2020 at 7:06am PST

Sandi kommenteeris juhtunut oma isiklikul Instagrami kontol mõned nädalad hiljem (11. detsembril) koos fotoga tema uuest tätoveeringust. «Minu viimane sõnum oli oma parimale sõbrale päev enne juhtunut. Sõnum oli järgmine: «HINGA. Kui sul ei ole aega, kui mõtled, et kõik on keeruline, kui sul ei ole hea olla, kui sa ei saa magada, kui sa oled pinges, kui sa tunned, et energiat on vähe... hinga.»,» teatas Sandi, kes lasi just sõna «hinga» enda käele tätoveerida. «Täna ja igavesti on see osa minu nahast, tähistamaks, et olen elus, tuletades seda mulle iga päev meelde.»