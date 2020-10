Venemaa hokitähe pükstel ilutses vale logo: trahvid tulekul

Esmaspäevases kohtumises Peterburi SKA vastu olid Jemelinil jalas valed püksid. Asi tuli päevavalgele teleülekandes, kui SKA mängija Jevgeni Kotov trügis Jemelini pikali nii, et Avangardi kapteni nina jääd kündis.

Teleülekande stoppkaadrist on näha, et Jemelinil olid jalas täiesti vale jäähokiliiga - Põhaj-Ameerika liiga NHLi logoga - püksid. See iseenesest mõistetavalt KHLile ei sobi.