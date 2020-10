MANIAKK ⟩ Londoni kesklinnas Ferrariga kiirendanud juht sõitis ülikalli auto tükkideks

Teisipäevast pärinev peakaamera salvestis tuletab meelde, et raha eest sõiduoskust osta ei saa. Mõtlematu juhi tembu tõttu sai õnnetu jalgrattur tunda tõelist surmahirmu.

Londoni Lamberthi sillale keerates otsustas Ferrari 812 juht ülivõimsa auto kiirendust katsetada. See maksis talle kohe kätte. Juht kaotas auto üle kontrolli, see libises risti teega ning sõitis sillapiirdesse.

Briti meedia teatel on tegemist 812 Superfastiga. Innukal juhil oli seega vaja taltsutada 588 kilovatti. Eestis on samaväärsed mudelid olnud müügil üle 300 000 euroga.

Londoni politseile on video saadetud, kuid nad pole õnnetust kommenteerinud. See avaldati algul hoopis Instagrami lehel, mis praeguseks on privaatseks lukustatud.