Kas Elisa Kolk on oma miljonärist kallimaga kihlatud?

Lauljatar Elisa Kolk , esinejanimega Elysa, kostitas kestval nädalal kahel järjestikusel päeval oma Instagrami fänne kaunite kaadritega. Mõlemal fotol on lauljatari vasaku käe nimeta sõrmes märgata säravat sõrmust. Elu24 lugeja arvates meenutab see kihlasõrmust.

Kolk on hetkel suhtes ärimehe ja miljonäri Indrek Rahumaaga (48). Elu24 küsis Kolki käest, kas viimasel kahel postitusel on tõepoolest kihlasõrmus või on see lihtsalt särav aksessuaar?