Khloe Kardashian põdes koroonat: see s**t on päris

Ligi 2-minutiline treiler «Keeping up with the Kardashians» ametlikul Youtube'i lehel algab Kim Kardashian Westi sõnadega: «Ootame murelikult tulemusi, et teada saada, kas Khloe'il on see või mitte.»

«Minu sisetunne ütleb, et ta on positiivne, sest ta on nii haige,» jätkab Kim ning lisab, «ja see hirmutab mind väga, sest näen, et tema on hakanud ka kartma.»

Ka Khloe ema Kris Jenner kommenteeris treileris, et helistas kõikidele arstidele ja uuris, kas keegi saaks tema tütart aidata.

«Just sain teada, et mul on koroonaviirus,» teatab Khloe järgmises klipis. Ta lamab üksi voodis ja filmib ennast telefoniga: «Olen oma toas olnud, kõik saab korda, aga paar päeva olid päris halvad.»

Khloe Kardashian 2019. aastal. FOTO: imageSPACE/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Khloe kirjeldab, et tema koroonaviiruse sümptomiteks olid oksendamine. külmavärinad ja kuumahood. Tõsielustaar, kellel on varem olnud migreene, tõdes, et tal oli ka peavalu, mis oli täiesti segane ja hullem kui migreen.

«Köhides hakkas mu rindkere põlema ja mu kurk pole siiani täielikult taastunud. See s**t on päris,» tunnistas Khloe, kuid lohutas treileri lõpus, et kõik saavad reegleid järgides sellest üle.

Tundub, et praeguseks on Khloe paranenud, sest alles hiljuti tähistas ta koos perekonnaga privaatsel saarel Kimi 40. sünnipäeva.

Kimi jaoks oli Khloe nakatumine kusjuures teine kokkupuude koroonaviirusega. Juulis avaldas Kimi räpparist abikaasa Kanye West, et tal oli koroona ning tal olid Khloe'ga sarnased sümptomid, vahendab TMZ.