Amazon avas rootsikeelse lehekülje, kus on müüa «naeratav peenis» ja «tappev kaabel»

Osa toodete kirjeldusi on tõlgitud rootsi keelde nii, et tekkisid solvavad ja ebatsensuursed sõnad ja väljendid.

Näiteks inglise keelne sõna «rapeseed» (raps) on tõlgitud rootsi keelde kui «vägistamine» (våldtäckt).

Nii müüaksegi rootsikeelses Amazonis vägistamiskunstlilli ja 3D tapeeti, millel kirjelduse kohaselt on lisaks liblikatele ja vikerkaarele ka vägistamislilli.

3D lihavõttekaartidel kaartidel on näha «naeratava näoga munni» ja müügil on ka hommikumunade soojendajaid, mis on käsitsi heelgeldatud «munnid».