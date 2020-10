Hubble’i telekoop uuris haruldast asteroidi, mille hind on 10 000 000 000 000 000 000 dollarit

Hubble’i kosmoseteleskoop andis nüüd astronoomidele võimaluse uurida lähedalt kosmilist objekti, mille hind on umbes 10 000 000 000 000 000 000 (triljonit) dollarit, teatab cbsnews.com.

NASA/ESA Hubble'i kosmoseteleskoop FOTO: European Space Agency /SWNS.COM/Scanpix

16 Psyche nime kandev asteroid asub Marsi ja Jupiteri vahelises asteroidide vöös, olles meie planeedist 368 miljoni kilomeetri kaugusel. Astronoomide arvutuste kohaselt on asteroidi diameeter 224 kilomeetrit.

Kui enamik asteroide on kas kivist või jääst, siis 16 Psyche on tihkest metallist. Kosmoseteadlaste sõnul võib asteroid olla planeedialge ehk protoplaneet, millest ei saanud kunagi planeeti.

Hubble'i telekoop uuris asteroid 16 Psychet esmakordset ultraviolettkiirguse abil ja uuring näitas, et suure tõenäosusega on asteroid täiesti rauast ja niklist, mida leidub tavaliselt planeetide tuumas.

«Oleme uurinud metallmeteoriite, kuid Psyche on unikaalne, kuna ta on ainult rauast ja niklist. Maa tuum on metallist. Võimalik, et protoplaneet Psyche põrkas oma tekkimise ajal kokku meie päikesesüsteemi mingi teise objektiga, kaotades oma vahevöö ja koore,» selgitas Hubble’i kosmoseteleskoobi kogutud andmeid uurinud ameeriklasest astronoom Tracy Becker.

Teadlased uurisid asteroidi ultraviolettvalguse abil selle kahes kohas ja said teada, et keha pind on enamjaolt rauast.

Becker jätkas, et neil õnnestus esmakordselt ultraviolettkiirguse abil näha asteroidil raudoksiidi ning asteroidil toimub oksüdeerumine, mis võib olla tingitud päikesetuule kokkupõrkamisest asteroidi pinnaga.

Päikesetuul on Päikese atmosfääri ülemisest osast ehk kroonist pärit laetud osakeste voog. Päikesetuul annab komeetidele saba ja tekitab 16 Psychel ka laetud osakeste torme.

Teadlaste sõnul muutus asteroid sügavamate UV-lainepikkuste korral üha enam peegeldavaks. Becker lisas, et nad jätkavad asteroidi uurimist, kas sellise peegeldumise põhjuseks võib olla kummaline kosmoseilmastik.

Metallist asteroidid on haruldased, Psyche pakub teadlastele põnevat võimalust tema abil uurida planeediteket.

2022 kavatseb NASA saata SpaceX Falcon Heavy raketil mehitamata kosmosesondi Psyche, et uurida seda asteroidi, püüdes mõista tema ja sarnaste objektide ajalugu. Tegemist on esimese missiooniga, mis uurib täielikult metallist kosmoseobjekti.

Sond peaks asteroidi juurde jõudma 2026. aasta jaanuaris ja missioon kestab kaks aastat.

Seda missiooni juhtima asuvad USA Arizona ülikooli astronoomid sõnasid, et 16 Psyche asteroid on oma metallide tõttu väga väärtuslik ehk ta hind on 10 astmes 18.

«Mis teeb Psyche ja teised temasarnased asteroidid huvitavaks, on see, et nad on meie päikesesüsteemi ehituskivid. Planeedi tekkimise uurimine on põnev. Kui meie sond 16 Psyche juurde jõuab, saame huvitavaid andmeid. Võimalik, et ka selliseid, mida me oodata ei oska, asest steroidid on alalti üllatavad,» nentis kosmoseuurija Becker.

Psyche missiooni teadlaste sõnul üritavad nad sondi abil saada asteroidilt pinnaseproove, neid uurida ja töödelda.