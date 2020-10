VIDEO ⟩ «Opportunity» muusikavideo räägib surevast Marsi-kulgurist, mis ootab liivasurmast päästmist

«See pala on kirjutatud Opportunity vaatenurgast, tema missioon Marsil lõppes pärast seda, kui paks liivakiht ta päikesepaneelid kattis. Kui see juhtus, jäi väike kulgur Maast miljonite kilomeetrite kaugusel üksinda. Paljud kosmoseuurijad olid kurvad, et nad temaga enam kontakti ei saanud ja ka mina reageerisin sellele emotsionaalselt. Tundsid, et pean teda lauluga mälestama,» selgitas Foxanne.

Laulus on näiteks rida: «Oh I'm getting tired/ my battery's low/ please say you'll come find me/ bring me back home» (Oh, ma olen väsinud/ minu patarei on tühjaks saamas/ palun ütle, et tuled mulle järele/ tood mind koju). Sellega viidatakse üksildasele väsinud kulgurile, mis loodab, et ta liivasurmast päästetakse.