ABSURDIHUUMOR ⟩ Tallinlanna kelmikas autokuulutus naerutab rahvast

Miks banaan nii oluline on, saame aimu aga alles auto kirjelduse lõpus. Kirjeldus on aga omaette humoorikas eeposepikkune kirjatükk.

«Kui sa oleksid koer, siis usu, su saba hakkaks hullu panema iga kord, kui sa seda autot näed, sest noh, see on nii äge auto!» kirjeldab müüja Margot . «Paned selle mootori käima ja kinnitad turvavöö, näol lai naeratus. Sa ei saa seda naeratust ära pühkida ja päev-päevalt lepid sellega.»

«See pole mingi basic käkk, seda on ikka hingega tuunitud, et auto ilus joon puhtamini esile kerkiks,» kinnitab ta ja laob ette hulga asju, millega Mini Cooperit täiendatud on.

«Rool on terav nagu nuga!» seletab omanik. «Selle punniga närid liiklusummikutest nii läbi, et sa hiljem ei teegi enam vahet kas on ummik või ei, Sind see lihtsalt ei mõjuta,» iseloomustab ta 1,6-liitrise mootoriga linnaautot. «Sellel autol on iseloomu!»