Ita Everi lapselaps vanaema tabanud insuldist: kiita just ei ole, aga seisund on stabiilne

Ita Everi pojapoeg Alfred Baskin rääkis Elu24-le, et vanaema tabas insult tegelikult juba juulikuus. «Eks te võite ise arvata, mida üks üle 80-aastane naine sellisest asjast arvab. See lööb ju kogu igapäevarütmi sassi,» tunnistas Baskin, et Everiga juhtunu on mõjunud rängalt tervele perele.

«Kiita just ei ole, aga seisund on stabiilne ja ta taastub vaikselt,» rääkis Baskin vanaema tervise kohta.

Praegu lähebki terve pere suurim panus sellele, et Ever saaks rahulikult haiglas taastuda. «Ei taha asjadest ette rutata ja eks talle tuleb anda aega taastumiseks,» ütles Baskin küsimusele, kas arstid on ka prognoosinud, millal Ita Ever võiks haiglast koju naasta.

«Tegelikult sai ta juba vahepeal haiglast välja, aga siis läks tervis jälle halvemaks ja ta tuli sinna tagasi viia,» tunnistas mures lapselaps.

Kuuldus sellest, et legendaarse näitlejanna tervis ei pruugi olla parimas korras, hakkas levima juba septembri alguses, kui Draamateater võttis mitmeks kuuks mängukavast maha komöödia «Tuhk ja akvaviit», mille peaosas on Ita Ever.