KUULA ⟩ Uue Eesti rokkbändi värske lugu kutsub mehi üles oma tervise eest hoolt kandma

Uue, maavillase maailmavaatega, kodumaise rokkbändi Räpina Jack värske lugu «Hei sõbramees» kutsub üles väärtustama oma sõpru ning tervist. Lugu loodi spetsiaalselt tunnuslaukuks kampaaniale «Pikema sõpruse päev», mille eesmärgiks on kutsuda kõiki Maarjamaa mehi üles oma tervise eest hoolt kandma.

«Pikema sõpruse päeva» ametlikul Facebooki lehel kirjeldatakse kampaaniat järgmiselt: «Kutsume mehi koos sõpradega veetma päeva novembris, mil läbitakse üheskoos tervisekontroll ja veedetakse päev oma sõprade seltsis. See on meeste koosoldud aeg, et tähistada oma sõprust, head tervist ja üheskoos pikendada tervelt elatud aastaid.»